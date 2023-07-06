Скоро на Земле будет самый солнечный день

В субботу, 8 июля, будет такой момент, когда 99% населения Земли смогут одновременно увидеть в небе Солнце (если его не закроют облака). Это очень редкий случай, когда у такого большого количества людей — день.



Как сообщает 6 июля «ФОБОС», это случится в 15:15 мск. В это время будет день или по крайней мере сумерки в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америках. Ночь — в Австралии, Новой Зеландии и на островах в Тихом океане (Гавайи, Фиджи и др.). Вообще же, светлый период, когда большая часть землян одновременно видят солнечный свет, длится с середины мая до середины июля.

