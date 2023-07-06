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    Скоро на Земле будет самый солнечный день

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    В субботу, 8 июля, будет такой момент, когда 99% населения Земли смогут одновременно увидеть в небе Солнце (если его не закроют облака). Это очень редкий случай, когда у такого большого количества людей — день.

    Как сообщает 6 июля «ФОБОС», это случится в 15:15 мск. В это время будет день или по крайней мере сумерки в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америках. Ночь — в Австралии, Новой Зеландии и на островах в Тихом океане (Гавайи, Фиджи и др.). Вообще же, светлый период, когда большая часть землян одновременно видят солнечный свет, длится с середины мая до середины июля.

    У этих «солнечных» дней есть «тёмный» антипод, он бывает в последние недели года. Период в несколько недель сосредоточенный вокруг декабрьского солнцестояния. Максимум «темноты» для населения Земли наступает 6 декабря: примерно 86% населения земного шара одновременно попадает в ночь — по всей Европе, Азии и Африке.

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