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    Школьник на самокате попал под машину на Ждановской. Кто прав, а кто нет, доказывает видео

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    Юный гость Петербурга пострадал в Петроградском районе вечером 5 июля. Он угодил под колеса автомобиля на самокате. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

    ДТП случилось в семь часов вечера у дома 7 по Ждановской улице, сообщает 6 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 43-летний иностранец, временно зарегистрированный в Петербурге, на автомобиле KIA Rio сбил 15-летнего жителя Екатеринбурга на регулируемом пешеходном переходе. Девятиклассник пересекал дорогу на электросамокате по запрещающему сигналу светофора. На записи видно, что машине горит зелёный сигнал.

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    В результате школьник получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту произошедшего ведется проверка. По данным «Фонтанки», водитель «КИА» в 2023 году за нарушения ПДД не привлекался.

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