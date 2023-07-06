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    В воронежском лагере — острая кишечная инфекция. Там остаются дети из ЛНР

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    Председатель СК России поручил доложить о расследовании массового заболевания детей на отдыхе в Воронежской области, сообщает 6 июля пресс-служба СК.

    В муниципальном оздоровительном лагере в Новоусманском районе выявлено 10 случаев острой кишечной инфекции, один ребенок госпитализирован. Работа лагеря приостановлена. Областное СУ СК начало проверку.

    «Новости Воронежа» со ссылкой на местные власти пишут, что официально лагерь «Юность» не закрыт. Там остается группы детей из ЛНР. Информации о новых случаях обращений уехавших из лагеря детей к врачам со вчерашнего вечером не поступало.

    «По данным на вчерашний вечер, только у одного мальчика имелись симптомы кишечной инфекции — его госпитализировали. Еще у одной девочки были признаки простуды. От остальных жалоб не поступало», — отметили в администрации Новоусманского района.

    За последние дни в нескольких регионах страны зафиксированы массовые кишечные инфекции среди детей. в Амурской области Роспотребнадзор подтвердил 115 случаев отравления в детском лагере «Белые горы». В Петербурге отравились школьники.

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