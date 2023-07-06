Недовольный красноярец выбросил всех кошек своей матери в окно

Житель города Шарыпово Красноярского края пришел в гости к своей матери и разозлился из-за числа проживающих в квартире кошек. Всех он выбросил с балкона 9-го этажа. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила региональная полиция.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли 41-летнего мужчину. Он рассказал, что пришел с женой в гости к матери в состоянии алкогольного опьянения и разозлился из-за количества кошек. Он выкидывал животных и якобы думал, что они упадут на дерево и разбегутся. Затем красноярец испугался, что мать будет ругаться, и покинул дом вместе с супругой.

