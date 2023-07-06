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    Недовольный красноярец выбросил всех кошек своей матери в окно

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    7 комментариев

    Житель города Шарыпово Красноярского края пришел в гости к своей матери и разозлился из-за числа проживающих в квартире кошек. Всех он выбросил с балкона 9-го этажа. Об этом в четверг, 6 июля, сообщила региональная полиция.

    Сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли 41-летнего мужчину. Он рассказал, что пришел с женой в гости к матери в состоянии алкогольного опьянения и разозлился из-за количества кошек. Он выкидывал животных и якобы думал, что они упадут на дерево и разбегутся. Затем красноярец испугался, что мать будет ругаться, и покинул дом вместе с супругой.

    Из пяти кошек смогла выжить только одна. У нее сейчас уже новый хозяин.

    Как рассказала изданию NGS24.RU ветеринар Полина Германова, которая занималась лечением выжившего животного, сохранить жизнь ей удалось чудом.

    NGS24.RU

    «Падение с 9-го этажа, у четверых — не совместимые с жизнью травмы. Этой малышке просто повезло», — поделилась ветеринар.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

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    Комментарии 7

    Гость06 Июл 2023 в 09:00
    Зато не мигрант... 🥱
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