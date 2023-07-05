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    Генпрокуратура признала The Altai Project* нежелательной в России из-за «Силы Сибири-2»

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    2 комментария

    Генпрокуратура России признала нежелательной американскую организацию Altai Project*, сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что «Алтай проект»* прежде всего хотел саботировать строительство газопровода «Сила Сибири-2».

    Неправительственная организация призывала жертвовать деньги на проведение исследований, которые могли бы «доказать» пагубное влияние газопровода на экологию, рассказали в Генпрокуратуре. Ведомство также обратило внимание на призывы участвовать в акциях «протеста и неповиновения».

    Кроме того, в ведомстве отметили, что The Altai Project* выступает против разработки Кара-Кульского кобальто-медного месторождения, обосновывая свою позицию негативными экологическими последствиями для края.

    Однако разработка данного месторождения и строительство комбината способствуют развитию отрасли и экономики Республики Алтай в целом. В связи с этим в Генпрокуратуре указали, что действия The Altai Project* причиняют ущерб экономике России, представляют интересы иностранных компаний и целенаправленно стремятся сократить конкурентоспособность отечественных компаний.

    Поэтому в ведомстве пришли к выводу, что деятельность «Алтай проект»* выходит за рамки заявленных целей и задач. Генпрокуратура также подчеркнула, что, несмотря на формальное заявление о защите природы, организация вмешивается во внутренние дела РФ.

    *Организация признана нежелательной на территории России.

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    Генпрокуратура
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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок05 Июл 2023 в 18:51
    А что на это скажет Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев, Советник президента Российской Федерации по вопросам изменения климата?
    +1−0
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