Генпрокуратура признала The Altai Project* нежелательной в России из-за «Силы Сибири-2»

Генпрокуратура России признала нежелательной американскую организацию Altai Project*, сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что «Алтай проект»* прежде всего хотел саботировать строительство газопровода «Сила Сибири-2».



Неправительственная организация призывала жертвовать деньги на проведение исследований, которые могли бы «доказать» пагубное влияние газопровода на экологию, рассказали в Генпрокуратуре. Ведомство также обратило внимание на призывы участвовать в акциях «протеста и неповиновения».

Кроме того, в ведомстве отметили, что The Altai Project* выступает против разработки Кара-Кульского кобальто-медного месторождения, обосновывая свою позицию негативными экологическими последствиями для края.