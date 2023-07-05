Голикова: Хакасия стала одним из регионов, не обеспечивших снижение бедности в 2022 году

Лишь девять регионов России в 2022 году не смогли обеспечить снижение уровня бедности. С поставленным планом справились 76 регионов. Работа продолжится и в 2023 году. Об этом 5 июля заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.



«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).



Вице-премьер перечислила и те регионы, которые не смогли справиться с поставленной задачей: «Это Республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ».

