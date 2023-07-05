Голикова: Хакасия стала одним из регионов, не обеспечивших снижение бедности в 2022 году

Лишь девять регионов России в 2022 году не смогли обеспечить снижение уровня бедности. С поставленным планом справились 76 регионов. Работа продолжится и в 2023 году. Об этом 5 июля заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.
«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).
Вице-премьер перечислила и те регионы, которые не смогли справиться с поставленной задачей: «Это Республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ».
Голикова отметила, что за прошлый год из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян. «В этом году мы ожидаем дальнейшее снижение бедности, в том числе за счет введения единого пособия, направленного на поддержку семей», — отметила вице-премьер. Она добавила, что пособия уже получают 8 миллионов детей и 255 тысяч беременных женщин.