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    Голикова: Хакасия стала одним из регионов, не обеспечивших снижение бедности в 2022 году

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    6 комментариев

    Лишь девять регионов России в 2022 году не смогли обеспечить снижение уровня бедности. С поставленным планом справились 76 регионов. Работа продолжится и в 2023 году. Об этом 5 июля заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

    «По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).

    Вице-премьер перечислила и те регионы, которые не смогли справиться с поставленной задачей: «Это Республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ».

    Голикова отметила, что за прошлый год из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян. «В этом году мы ожидаем дальнейшее снижение бедности, в том числе за счет введения единого пособия, направленного на поддержку семей», — отметила вице-премьер. Она добавила, что пособия уже получают 8 миллионов детей и 255 тысяч беременных женщин.

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    Татьяна ГоликоваСнижение бедности
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    Комментарии 6

    Гость05 Июл 2023 в 18:57
    Со статистикой там проблемы. Ну сейчас подучат специалистов, может, даже из самой Москвы помощь окажут в ведении подсчетов, и заживёт Хакасия...
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 18:26
    А Набиулина и Ко делают Россию беднейшим регионом
    +0−0
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