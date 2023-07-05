Пока в Петербурге прохладно и дождливо, но завтра погода изменится

В Петербурге по-прежнему прохладно, возможны дожди и грозы. Погреться можно будет завтра, но только один день.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июля в городе местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 20–22 градуса.
Синоптическую ситуацию в регионе продолжает формировать периферия циклона, медленно уходящего на восток, вдоль арктического побережья страны, сообщает центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, по данным «Яндекса», в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, температура в течение суток колеблется от 12 градусов ночью до 24 днём, так что сегодня — обычная температура для начала второго летнего месяца. Самое холодное 5 июля выдалось в 1964 году, плюс 7 днём, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 31.
Завтра будет жарко — 25–27 градусов, кратковременные дожди вероятны в конце дня. А в пятницу снова 21–23 градуса и дождики.