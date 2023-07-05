Пока в Петербурге прохладно и дождливо, но завтра погода изменится

В Петербурге по-прежнему прохладно, возможны дожди и грозы. Погреться можно будет завтра, но только один день.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июля в городе местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 20–22 градуса.

