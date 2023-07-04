Псевдоследователь уболтал петербуржца выслать более 3 миллионов. К пенсионерке пробились через «Госуслуги»

Петербургские пенсионеры продолжают подсчитывать потери после телефонных разговоров с незнакомцами, пугающими дырами в банковских счетах. Доверчивость обходится недёшево.
74-летний житель Гражданки заявил о хищении денег накануне, стало известно «Фонтанке»
Собеседник был настолько убедителен, что петербуржец через мобильное приложение перевёл на будто бы безопасный счёт чуть более
Жительницу Васильевского острова тремя годами младше удалось убедить за день. Звонивший ей представился работником «Госуслуг», запугал хакерской атакой и предложил спасать сбережения на резервном счёте. Женщина не стала откладывать прогулку к банкомату и перевела аферистам
Её ровесник с улицы Кораблестроителей был уверен, что говорил с полицией
Рассказ жителя Гражданки уже лёг в основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Возбуждение ещё двух — вероятно, вопрос времени.