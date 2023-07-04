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    Псевдоследователь уболтал петербуржца выслать более 3 миллионов. К пенсионерке пробились через «Госуслуги»

    1994
    1 комментарий

    Петербургские пенсионеры продолжают подсчитывать потери после телефонных разговоров с незнакомцами, пугающими дырами в банковских счетах. Доверчивость обходится недёшево.

    74-летний житель Гражданки заявил о хищении денег накануне, стало известно «Фонтанке» 4 июля. Мошенники обрывали ему телефон почти две недели — с 20 июня. О попытке лишить пенсионера сбережений вещал мужчина, отрекомендовавшийся сотрудником правоохранительных органов.

    Собеседник был настолько убедителен, что петербуржец через мобильное приложение перевёл на будто бы безопасный счёт чуть более 3 миллионов рублей.

    Жительницу Васильевского острова тремя годами младше удалось убедить за день. Звонивший ей представился работником «Госуслуг», запугал хакерской атакой и предложил спасать сбережения на резервном счёте. Женщина не стала откладывать прогулку к банкомату и перевела аферистам 100 тысяч рублей.

    Её ровесник с улицы Кораблестроителей был уверен, что говорил с полицией 1 июля. Пенсионеру рассказали сказку о мошеннике, который с помощью его же реквизитов пытается перевести преступнику 400 тысяч. Согласившись помочь с поимкой жуликов, мужчина в двух банках взял в кредит 400 тысяч рублей и сам отправил их аферистам.

    Рассказ жителя Гражданки уже лёг в основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Возбуждение ещё двух — вероятно, вопрос времени.

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    AndrewBarsik04 Июл 2023 в 09:59
    А почему "псевдоследователь"? Разве мошенник пойман и точно известно, что он - не следователь? Мне часто приходится общаться с сотрудниками правоохранительных и контрольно-надзорных органов и никакой разницы в их менталитете и менталитете мошенников я в последние несколько лет не замечаю. Поскольку заявления граждан о преступлениях правоохранительные органы категорически отказываются рассматривать, то вполне допускаю, что вместо выполнения служебных обязанностей какой-то следователь сидит и занимается телефонным мошенничеством.
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