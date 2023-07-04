Псевдоследователь уболтал петербуржца выслать более 3 миллионов. К пенсионерке пробились через «Госуслуги»

Петербургские пенсионеры продолжают подсчитывать потери после телефонных разговоров с незнакомцами, пугающими дырами в банковских счетах. Доверчивость обходится недёшево.



74-летний житель Гражданки заявил о хищении денег накануне, стало известно «Фонтанке» 4 июля . Мошенники обрывали ему телефон почти две недели — с 20 июня . О попытке лишить пенсионера сбережений вещал мужчина, отрекомендовавшийся сотрудником правоохранительных органов.

