    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 11

    4 м/с, южн

    751мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.33eur97.26

    Предложила обрез и миллион. Пенсионерку из Краснодара заподозрили в заказе убийства полицейского

    1427
    7 комментариев

    В Краснодаре задержали пожилую местную жительницу — она якобы заказала убийство полицейского. Правоохранительные органы выяснили, что она пользуется авторитетом среди ранее судимых. По данным 93.RU, героине истории 82 года.

    Подробности 3 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. О готовящемся убийстве полиции рассказал знакомый пенсионерки, через которого она пыталась найти киллера: заявил, что за расправу женщина обещала ему миллион рублей. В качестве оружия она выбрала обрез ружья, который должна была передать исполнителю.

    Под контролем полиции убийство инсценировали — сделали постановочные фотографии, а жена «убитого» написала заявление о его пропаже. Чтобы убедиться, что полицейский мертв, заказчица пришла в отделение и попыталась с ним встретиться — якобы несколько дней он не выходил на связь. Женщине показали официальный документ об объявлении сотрудника в розыск.

    Затем всё так же под контролем полиции пенсионерка встретилась с «исполнителем», который показал ей снимки с загримированным «убитым». Женщина передала «киллеру» часть суммы — 25 тысяч рублей — и была задержана.

    Дома у подозреваемой нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи и более 1,8 миллиона рублей. Также полиция выяснила, что, по предварительным данным, пенсионерка угрожала убийством врачу скорой, показывая обрез. Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и угрозе убийством. Материалы, связанные с заказом убийства, направлены в следственные органы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Заказное убийствоПенсионерка заказала убийство
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close