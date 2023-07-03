Предложила обрез и миллион. Пенсионерку из Краснодара заподозрили в заказе убийства полицейского

В Краснодаре задержали пожилую местную жительницу — она якобы заказала убийство полицейского. Правоохранительные органы выяснили, что она пользуется авторитетом среди ранее судимых. По данным 93.RU, героине истории
Подробности 3 июля сообщает пресс-служба
Под контролем полиции убийство инсценировали — сделали постановочные фотографии, а жена «убитого» написала заявление о его пропаже. Чтобы убедиться, что полицейский мертв, заказчица пришла в отделение и попыталась с ним встретиться — якобы несколько дней он не выходил на связь. Женщине показали официальный документ об объявлении сотрудника в розыск.
Затем всё так же под контролем полиции пенсионерка встретилась с «исполнителем», который показал ей снимки с загримированным «убитым». Женщина передала «киллеру» часть суммы — 25 тысяч рублей — и была задержана.
Дома у подозреваемой нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи и более 1,8 миллиона рублей. Также полиция выяснила, что, по предварительным данным, пенсионерка угрожала убийством врачу скорой, показывая обрез. Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и угрозе убийством. Материалы, связанные с заказом убийства, направлены в следственные органы.