Предложила обрез и миллион. Пенсионерку из Краснодара заподозрили в заказе убийства полицейского

В Краснодаре задержали пожилую местную жительницу — она якобы заказала убийство полицейского. Правоохранительные органы выяснили, что она пользуется авторитетом среди ранее судимых. По данным 93.RU, героине истории 82 года .



Подробности 3 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. О готовящемся убийстве полиции рассказал знакомый пенсионерки, через которого она пыталась найти киллера: заявил, что за расправу женщина обещала ему миллион рублей. В качестве оружия она выбрала обрез ружья, который должна была передать исполнителю.