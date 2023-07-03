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    Детская игрушка «Граната» взорвалась в руках у мальчика в Петербурге

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    17 комментариев

    Военная игра закончилась поездкой в больницу для девятилетнего жителя Калининского района Петербурга.

    Хлопок в квартире дома на Пискаревском проспекте раздался накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 3 июля. Семейная пара с двумя детьми приехала туда в гости к родителям.

    По предварительной информации, старший мальчик включил игрушку «Граната» и она разорвалась у него в руках. Родители, которые были на кухне, услышали хлопок и плач. А когда забежали в комнату, то увидели у мальчика кровь на руке. Его сестра в возрасте 1 год и 10 месяцев, которая была рядом в момент взрыва, не пострадала.

    Хлопок произошел предположительно из-за батарейки, которая находилась в игрушке.

    Мальчику оказали помощь, после чего отпустили домой.

    Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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    Комментарии 17

    Гость03 Июл 2023 в 13:34
    А чеку выдернул зубами?
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