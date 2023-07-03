Детская игрушка «Граната» взорвалась в руках у мальчика в Петербурге

Военная игра закончилась поездкой в больницу для девятилетнего жителя Калининского района Петербурга.



Хлопок в квартире дома на Пискаревском проспекте раздался накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 3 июля. Семейная пара с двумя детьми приехала туда в гости к родителям.



По предварительной информации, старший мальчик включил игрушку «Граната» и она разорвалась у него в руках. Родители, которые были на кухне, услышали хлопок и плач. А когда забежали в комнату, то увидели у мальчика кровь на руке. Его сестра в возрасте 1 год и 10 месяцев, которая была рядом в момент взрыва, не пострадала.

