Тверичанку взяли за яйца и готовятся судить в Петербурге

Уроженка Тверской области готовится предстать перед судом в Петербурге. 37-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве после манипуляций с яйцом. Об этом 3 июля сообщает городская прокуратура.



По версии следствия, 7 мая дама подошла к пенсионерке на улице и попросила показать ее путь к церкви. Женщина заглянула в глаза петербурженке и увидела в них порчу. Разумеется, тут же предложила помощь. Для проведения обряда жертва пригласила «колдунью» к себе домой, где гостья попросила сырое куриное яйцо и полотенце.

Раздавив яйцо, она показала напуганной пенсионерке черные белок и желток как подтверждение порчи. Когда обряд был окончен, гостья уговорила петербурженку передать ей ювелирные украшения.