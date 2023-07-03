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    Тверичанку взяли за яйца и готовятся судить в Петербурге

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    3 комментария

    Уроженка Тверской области готовится предстать перед судом в Петербурге. 37-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве после манипуляций с яйцом. Об этом 3 июля сообщает городская прокуратура.

    По версии следствия, 7 мая дама подошла к пенсионерке на улице и попросила показать ее путь к церкви. Женщина заглянула в глаза петербурженке и увидела в них порчу. Разумеется, тут же предложила помощь. Для проведения обряда жертва пригласила «колдунью» к себе домой, где гостья попросила сырое куриное яйцо и полотенце.

    Раздавив яйцо, она показала напуганной пенсионерке черные белок и желток как подтверждение порчи. Когда обряд был окончен, гостья уговорила петербурженку передать ей ювелирные украшения.

    Жертва обмана отдала обвиняемой ювелирные изделия на сумму более 110 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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    Комментарии 3

    Игoрь03 Июл 2023 в 10:54
    Почему же сразу обман? Она же провела обряд. Многие обряды платные: в церкви, например, в загсе, да и в цирке фокусник тоже не "за спасибо" фокусы показывает. Что ж теперь огульно всех за мошенничество привлекать? Искали бы лучше телефонных мошенников, продавцов скам монет, обманывающих на лже-арбитраже и прочих настоящих мошенников.
    +0−0
    Гость03 Июл 2023 в 10:45
    Фонтанка как всегда, без желтухи не может. ;)
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