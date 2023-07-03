Североатлантический циклон напомнил про осень. Температура в Петербурге упала ниже нормы

Осенняя погода заглянула в Петербург. Первая рабочая неделя июля начинается пасмурно и дождливо.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июля в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Ветер умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 18–20.
«Сегодня Северная столица окажется под влиянием южной периферии североатлантического циклона. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдут дожди, местами возможны грозы. В такой ситуации приток солнечного тепла будет ограничен, и температура останется ниже климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В ближайшие два дня также вероятны кратковременные дожди. Температура будет медленно повышаться — на 1–2 градуса в день.