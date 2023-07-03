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    Россияне стали рекордно много работать

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    16 комментариев

    Продолжительность трудовой недели россиян в первом квартале нынешнего года составила рекордные с 2010-го 38 часов 30 минут. Об этом в понедельник, 3 июля, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитической службы FinExpertiza, проведенное на данных Росстата.

    89,8% россиян в январе — марте 2023 года работали в неделю от 31 до 40 часов. Переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3% населения, а еще 3,9% работников трудились менее 31 часа.

    Как говорится в публикации, в прошлом году граждане РФ работали около 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021-м — чуть менее 38 часов. Меньше всего россияне работали в разгар пандемии коронавируса — 31 час и 37 минут.

    Рост загрузки россиян, полагают эксперты, произошел из-за острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин.

    «По сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут», — рассказал РБК один из экспертов.

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    Комментарии 16

    Гость03 Июл 2023 в 10:34
    Звучит так же правдиво, как и про единение вокруг лидера.
    Какой смысл работать и зарабатывать если завтра как чёртик из табакерки очередное "прошу отнестись с пониманием" и все плоды труда покатятся в ад.
    +0−0
    26619364803 Июл 2023 в 10:18
    За теже деньги.
    +1−0
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