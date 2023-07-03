Россияне стали рекордно много работать

Продолжительность трудовой недели россиян в первом квартале нынешнего года составила рекордные с 2010-го
89,8% россиян в январе — марте 2023 года работали в неделю от 31 до 40 часов. Переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3% населения, а еще 3,9% работников трудились менее 31 часа.
Как говорится в публикации, в прошлом году граждане РФ работали около
Рост загрузки россиян, полагают эксперты, произошел из-за острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин.
«По сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные