Россияне стали рекордно много работать

Продолжительность трудовой недели россиян в первом квартале нынешнего года составила рекордные с 2010-го 38 часов 30 минут. Об этом в понедельник, 3 июля, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитической службы FinExpertiza, проведенное на данных Росстата.

89,8% россиян в январе — марте 2023 года работали в неделю от 31 до 40 часов. Переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3% населения, а еще 3,9% работников трудились менее 31 часа.

