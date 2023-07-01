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    В списке даже Нева. Где в Ленобласти точно можно купаться

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    Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обновило список мест, пригодных для купания. Правда, проверяют всего 41 контрольную точку — так исторически сложилось.

    По состоянию на 30 июня, качество воды соответствует требованиям нормативов в следующих местах:

    • Бокситогорский район — озеро Павловское (Бокситогорск);
    • Волосовский район — озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);
    • Всеволожский район — озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»), озеро Лемболовское (станция «Лемболово»), озеро Коркинское (посёлок Воейково);
    • Кингисеппский район — река Луга (Кингисепп), Финский залив (деревня Выбье);
    • Киришский район — озеро Светлое (Будогощь);
    • Кировский район — река Нева (город Отрадное);
    • Лодейнопольский район — река Свирь (Лодейное Поле);
    • Ломоносовский район — река Шингарка (деревня Низино);
    • Подпорожский район — река Свирь (деревня Погра);
    • Приозерский район — река Вуокса (Приозерск);
    • Сланцевский район — река Плюсса (Сланцы);
    • Тихвинский район — озеро Царицыно (поселок Царицыно);
    • Тосненский район — озеро Нестеровское (поселок Шапки).

    В Петербурге Роспотребнадзор разрешил купаться только в двух местах: Ольгинском водоёме и 2-м Суздальском озере. На неделе там был аншлаг.

    В субботу многие петербуржцы принимали водные процедуры прямо на суше. Однако в июле ещё будет жарко, так что плавки могут понадобиться не только для того, чтобы добраться до автомобиля на парковке.

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