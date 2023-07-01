В списке даже Нева. Где в Ленобласти точно можно купаться

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области обновило список мест, пригодных для купания. Правда, проверяют всего 41 контрольную точку — так исторически сложилось.
По состоянию на 30 июня, качество воды соответствует требованиям нормативов в следующих местах:
- Бокситогорский район — озеро Павловское (Бокситогорск);
- Волосовский район — озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);
- Всеволожский район — озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»), озеро Лемболовское (станция «Лемболово»), озеро Коркинское (посёлок Воейково);
- Кингисеппский район — река Луга (Кингисепп), Финский залив (деревня Выбье);
- Киришский район — озеро Светлое (Будогощь);
- Кировский район — река Нева (город Отрадное);
- Лодейнопольский район — река Свирь (Лодейное Поле);
- Ломоносовский район — река Шингарка (деревня Низино);
- Подпорожский район — река Свирь (деревня Погра);
- Приозерский район — река Вуокса (Приозерск);
- Сланцевский район — река Плюсса (Сланцы);
- Тихвинский район — озеро Царицыно (поселок Царицыно);
- Тосненский район — озеро Нестеровское (поселок Шапки).
В Петербурге Роспотребнадзор разрешил купаться только в двух местах: Ольгинском водоёме и 2-м Суздальском озере. На неделе там был аншлаг.
В субботу многие петербуржцы принимали водные процедуры прямо на суше. Однако в июле ещё будет жарко, так что плавки могут понадобиться не только для того, чтобы добраться до автомобиля на парковке.