Все выше и выше. Посмотрите, как в Сертолово спасали Бусю-верхолазку

В Сертолово дежурный караул 100-й пожарной части снял с березы кошку Бусю, которая просидела там целую ночь. Подробности спасения раскрыл 1 июля «Леноблпожспас».
«Буся не рассчитала свои силы и выпрыгнула из окна квартиры, от стресса забралась на дерево на уровень 6 этажа. Хозяева всю ночь дежурили под деревом, пытаясь успокоить животное, искали помощи в различных службах», — рассказали в противопожарной службе. В итоге жительница Ленобласти обратилась в пожарную часть.
Видео с сайта vk.com, официальное сообщество Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы
Животное сняли с березы с помощью автолестницы и передали хозяйке. Операция по вызволению кошки была непростой: от стресса Буся поднималась все выше и выше. Сейчас кошка уже находится дома. Ей предстоит контрольный визит к ветеринару.