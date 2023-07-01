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    Все выше и выше. Посмотрите, как в Сертолово спасали Бусю-верхолазку

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    В Сертолово дежурный караул 100-й пожарной части снял с березы кошку Бусю, которая просидела там целую ночь. Подробности спасения раскрыл 1 июля «Леноблпожспас».

    «Буся не рассчитала свои силы и выпрыгнула из окна квартиры, от стресса забралась на дерево на уровень 6 этажа. Хозяева всю ночь дежурили под деревом, пытаясь успокоить животное, искали помощи в различных службах», — рассказали в противопожарной службе. В итоге жительница Ленобласти обратилась в пожарную часть.

    Видео с сайта vk.com, официальное сообщество Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы

    Животное сняли с березы с помощью автолестницы и передали хозяйке. Операция по вызволению кошки была непростой: от стресса Буся поднималась все выше и выше. Сейчас кошка уже находится дома. Ей предстоит контрольный визит к ветеринару.

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