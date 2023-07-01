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    Особая красота. Грозы окружают город, послушайте, как гремит

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    9 комментариев

    читатели «Фонтанки»

    Гремит и поливает в разных районах Петербурга, хотя и не во всех. Тучи над городом, судя по карте «Яндекс.Погоды», рваные.

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    На проспекте Обуховской Обороны идёт град. Водителям на КАД приходится непросто.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Грозовая активность фиксируется в южных и западных районах, сообщает телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области».

    Иногда нам кажется, что гром звучит как-то странно. Действительно, его звук бывает разным — подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    ГУ МЧС предупреждало об ухудшении погоды 1 июля. Ещё одно предупреждение — на завтра.

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    ГромГрозаГрозы и ливниПогода в Петербурге
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    Комментарии 9

    Гость01 Июл 2023 в 16:31
    Почему не разогнали ?
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