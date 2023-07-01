Особая красота. Грозы окружают город, послушайте, как гремит

читатели «Фонтанки»
Гремит и поливает в разных районах Петербурга, хотя и не во всех. Тучи над городом, судя по карте «Яндекс.Погоды», рваные.
На проспекте Обуховской Обороны идёт град. Водителям на КАД приходится непросто.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
Грозовая активность фиксируется в южных и западных районах, сообщает телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области».
Иногда нам кажется, что гром звучит как-то странно. Действительно, его звук бывает разным — подробнее об этом читайте на «Фонтанке».
ГУ МЧС предупреждало об ухудшении погоды 1 июля. Ещё одно предупреждение — на завтра.