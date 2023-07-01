Петербуржец стал предпринимателем и потерял полмиллиона. Узнал он об этом только через год

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Таксисту Александру Засимовскому из Петербурга грозит остаться без имущества и лишиться единственной возможности зарабатывать на жизнь. Причиной ареста нажитого станет долг в 550 тысяч рублей по уплате налогов и сборов за статус предпринимателя, о существовании которого петербуржец узнал лишь год назад, и то по чистой случайности. Срок, который приставы дали ему для погашения задолженности, истекает 20 июля.



То, что он — индивидуальный предприниматель, генеральный директор и единственный учредитель питерского ООО «Мегаполис», да ещё в придачу руководитель ростовского ООО «Профресурс», Александр Засимовский выяснил благодаря исчезновению с его банковской карты 35 тысяч рублей.



— У меня списали деньги. В банке сказали, что это все приставы, и посоветовали обратиться в налоговую. Там-то мне и объяснили, что год назад на мое имя было открыто ИП. Я возразил, что ничего не открывал, но там просто развели руками, — рассказал «Фонтанке» Александр Засимовский.



Припоминать, что вдруг открыл да забыл, было совершенно нечего — Александр уже несколько лет работает таксистом, и не то что никогда не помышлял о предпринимательстве, даже личного кабинета на Госуслугах не заводил.

Отдел по борьбе с экономической преступностью, куда ему посоветовали заявить в полиции, провел проверку, и рассудив, что петербуржец стал жертвой «неправомерных действий неустановленных лиц», для дальнейшей проверки отправил материалы дела в УМВД.

Все это произошло в феврале 2022 года.



Дальше стало еще интереснее — со всей страны к Засимовскому полетели гневные письма. Мировой суд Ростова-на-Дону признал руководителя компании «Профресурс» Александра Засимовского виновным, причем повторно, в предоставлении ложных сведений при регистрации компании (ч.5 ст. 14.25 КоАП, постановление имеется в распоряжении редакции), а Департамент экономической политики и развития Москвы ругался, что ИП Засимовский, ведя торговую деятельность в районе Очаково-Матвеевское Первопрестольной, задолжал бюджету торговый сбор (это письмо в распоряжении редакции тоже есть).



Тем временем от полиции не было ни слуху ни духу, и терпение Засимовского лопнуло. В конце ноября по его просьбе адвокат обратилась в прокуратуру, и выяснилось, что дело петербуржца вертится в коридорах ведомств как фарш в мясорубке. Сначала, еще в апреле, в УМВД не нашли причин для паники, и возбуждении уголовного производства отказали. Затем, в начале ноября, прокуратура это решение отменила и вернула материалы в ОБЭП, следует из ответа, предоставленного защитнику. И снова наступила тишина.



Бороться с тишиной Засимовский решил кардинально. На этот раз рассылать гневные письма стал он. Взяв на прицел налоговую Петербурга, это было уже в феврале 2023 года, потребовал подтвердить отсутствие у него каких бы то ни было задолженностей перед бюджетом.



В ИФНС с ответом тянули тоже долго, аж до мая. Простимулировав инспекцию жалобой, в конце месяца Александр Засимовский получил цветистое извинение за задержку, благодарность за предоставленную информацию. И подробный перечень своих прегрешений перед казной: в качестве индивидуального предпринимателя он задолжал стране 552 тысячи рублей, сумма сложилась из торговых сборов, страховых взносов в пенсионный и медицинские фонды, а также штрафов за налоговые правонарушения и пеней.

Раскачанный с таким трудом маховик было уже не остановить. Моментально Александр получил требование уплатить образовавшийся долг от налоговой, и следом — извещение об аресте имущества от приставов.



«По указанному адресу будет произведен арест и опись имущества, с целью дальнейшей реализации для погашения долга. Ваше не проживание по адресу не является препятствием», уведомили его судебные исполнители.

—– Опять пришло письмо, буквально на той неделе, что налоги надо уплатить до 20 июля, либо будут приняты меры, — пожаловался «Фонтанке» Александр Засимовский в минувший четверг.

Кроме машины-кормилицы, Nissan Almera 2018 года выпуска, ничего за душой у Александра и нет. Да, если автомобиль продать, то вырученная сумма покроет долг, и еще чуть больше 100 тысяч останется на валерьянку и восстановление потрепанных нервов. Но сдачи на другую уже не хватит.



—– Если изымут машину, новую купить я не смогу — я работаю в такси, это мой единственный хлеб, — сокрушается Александр.

Судьба компании, открытой на имя Александра, решилась сама собой: ООО «Мегаполис» исключили из ЕГРЮЛ за предоставление недостоверных сведений еще в мае 2022 года. ООО «Профресурс» в СПАРКе нашлось только два, оба они никак с именем Засимовского не связаны, но и не работают — из ЕГРЮЛ их выкинули по тем же основаниям.



—– Недавно закрыли и ИП: пришло письмо, что меня, как злостного неплательщика налогов, отчислили из гильдии ИП-шников, — поделился Александр.

22 июня адвокат Ксения Брикса подала в суд иск к ИФНС Петербурга, которая зарегистрировала предпринимательский статус Засимовского и открыла ООО «Мегаполис», получив документы на его имя неизвестно от кого по электронной почте. В налоговой настаивают, что «комплект документов соответствовал требованиям закона, и оснований для отказа в госрегистрации выявлено не было» (ответ на жалобу Засимовского имеется в распоряжении редакции).

—– Я очень надеюсь что суд признает недействительным его статус ИП, и как следствие этого, отменит налоги, которые ему были начислены. Опасения есть — нарушены сроки давности обжалования, он ведь только через год понял, что на него ИП открыто. И здесь бы помогла полиция, которая возбудила бы уголовное дело и начала что-то делать, но она, увы, не делает, — сетует Ксения Брикса.



А 35 тысяч рублей, списанные с банковской карты Александра, ему так до сих пор и не вернули.

Председатель петербургского отделения Российского союза налогоплательщиков (РСН) юрист Александр Рокин специально для «Фонтанки» пояснил, что получить электронную цифровую подпись и сдать с сней в ведомство документы не проблема, и сделать это может любой.



— Издержки цифровизации: с одной стороны, подавать документы в электронном виде удобно, а с другой получается черт знает что. В целом же, похоже, что действовала мелкая шпана. Массового характера этот тип [мошенничества] не приобретет: заработать толком на этих манипуляциях вряд ли смогли, а неприятности человеку доставили, — пояснил Александр Рокин, и добавил, что обезопасить себя можно, если не разбрасывать свои документы.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»