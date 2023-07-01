Избавляемся от луковой мухи, паутинного клеща и тли: боремся с вредителями без химии (дешево и сердито)

Можно залить дачу пестицидами, но они уничтожат не только вредителей, но и всё живое Фото: Олег Федоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





В разгар дачного сезона многие вредители не прочь полакомиться плодами наших трудов. Дачникам досаждают тля, луковая муха, паутинный клещ. Даже несмотря на сильный соблазн избавиться от них немедленно, хвататься за пестициды не стоит. Объясняем, как убрать вредителей с дачи быстро, без колоссальных затрат и без химии.

Как избавиться от тли Отложите пестициды в сторону. Чтобы победить тлю, понадобятся огромные дозы химикатов, которые в любом случае не приведут к желаемому результату.

— Если убивать тлю, то нужно это делать до последней особи. Но обязательно остается пара-тройка самых живучих, и в итоге они вырабатывают устойчивость к химикатам. Пестицидами тлю не извести, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. Нужно убирать в первую очередь муравьев — тогда тля не сможет перемещаться по участку и в итоге погибнет. А для этого химикаты не понадобятся.

— Как только вы уберете муравьев, то и тли не станет. Кто ее таскать будет с места на место? При этом не нужно травить муравьев полностью. Например, убираем их частично из огорода, особо крупные муравейники - из плодового сада и точно полностью из теплицы. Муравьи встроены в экологическую цепочку и являются важным звеном: они борются с гусеницами, личинками, слизнями, улучшают структуру почвы, — предупреждает специалист. Муравьев легко истребить ядовитыми приманками с бором — такой способ не потребует много средств и времени.

— В два измельченных вареных яйца вливайте пол чайной ложки борной кислоты и столько же сахара. Борная кислота стоит рублей 30 в аптеке. Добавляйте муки и скатывайте малюсенькие шарики, — советует агроном. Такие приманки нужно разложить у муравейника: насекомых привлечет белок, а борная кислота сделает свое дело. Если тли очень много, например, на розах, перцах или других культурах, то можно использовать зеленое мыло — это безопасное средство. Правда, работает оно только до первого дождя. — Это мыльный раствор с растительными маслами, калийными солями жирных кислот и иногда натуральными жирами. Он обволакивает вредителей и не дает им перемещаться. Но дождь его легко смывает, — предупреждает Людмила Шубина.

Мыльный раствор можно сделать и самим: в 2 литрах воды нужно растворить 300 граммов 75-процентного хозяйственного мыла, а потом этот концентрат развести в 8 литрах воды. В него также можно добавить табак, золу или соду. Как избавиться от луковой мухи на грядке Для того чтобы луковая муха не уничтожила урожай, нужно рыхлить междурядье и рассыпать опилки, смоченные креолином с золой. — Таким образом у луковой мухи отбивают желание даже появляться на грядке. А если она уже завелась, то поможет аммиачная вода — она недорогая, — рассказала Людмила Шубина.

Для этого нужно приготовить раствор: 1 стакан аммиачной воды развести в 10 литрах воды. Поливать грядку нужно 2–3 раза в течение нескольких недель после обычного полива до восстановления растений. — Перо начнет зеленеть, расти. Такой раствор — это еще и хорошая подкормка, — объяснила специалист. — А если уже есть подгнившие луковки, то их нужно убирать. Как избавиться от клеща на огурцах Появления паутинного клеща на огурцах боятся все дачники — извести вредителя очень трудно, а распространяется по растению он очень быстро. Первый признак его появления — белые точки на листьях, которые постепенно сливаются и приводят к пожелтению. Финальная стадия — появление паутины, на которой можно даже разглядеть крошечного вредителя. Лучше до такой стадии не доводить.

— Извести паутинного клеща очень тяжело. Для этого нужно сразу убирать все желтые и подсохшие листья. Подводите полиэтиленовый пакет, срезаете лист, заматываете и выбрасываете в мусор, — рекомендует агроном. Биологические препараты могут уничтожить вредителя. Стоит обработать растения ими два-три раза за месяц.

— Можно, конечно, использовать акарицидные препараты. Но это серьезная "химия", которую лично я не советую и никогда сама не применяю, при этом без урожая не остаюсь никогда, — отметила Людмила Шубина. При применении сильнодействующих средств нужно неукоснительно следовать инструкции и выдерживать все сроки до сбора урожая. Как избавиться от клеща на смородине Смородиновый почковый клещ тоже досаждает дачникам. — Обычно он появляется на старых кустах. В одной почке может быть до тысячи клещей, которые потом начинают вылетать, — объяснила агроном. — Бороться с ними очень сложно. Если брать акарициды — то это очень серьезные яды.

Нужно убирать все наросты-почки с веток, а если куст массово заражен, то его проще выкопать, чтобы не погибли другие растения. При этом есть сорта с генетической устойчивостью к почковому клещу: например, сорт «Лама». Его ягода не очень крупная, но очень ароматная, душистая и отлично желируется. Щитовка — как бороться Это насекомое из отряда полужесткокрылых, которое часто поселяется на винограде и выглядит как небольшие наросты.

— Нужно тщательно счистить ее с лозы, например, зубной щеткой или губкой. Окунайте в крепкий раствор хозяйственного мыла щетку и сметайте в плашку, — советует Людмила Шубина. — Если сильное заражение, то просто срезаешь лозу и сжигаешь. Обычно щитовка селится на старой лозе, поэтому осенью нужно очень внимательно осматривать растения.