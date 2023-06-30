Льготы по ипотеке и пятилетка созидательного труда. Какие поручения правительству дал Путин

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству, составленных по итогам встречи с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», официальный документ опубликован 30 июня на сайте Кремля. Рассказываем, какие наказы государственной власти дал глава государства.
Поддержать производителей
Продлить действие механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.
Дать дорогу инвесторам
Проанализировать миграционное законодательство России и упростить процедуры выдачи виз и разрешений на работу иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам.
При расчете за лом — только безнал
Повысить прозрачность деятельности компаний, которые принимают лом и отходы черных и цветных металлов у населения, предусмотреть исключительно безналичные расчеты.
Курс на аналоги
Найти возможности в ходе исполнения контрактов заменять товары иностранных производителей или содержащие попавшие под санкции комплектующие на аналогичные, соответствующие техзаданию.
Изменить валютное регулирование
До 1 августа подготовить предложения, как изменить подходы к валютному регулированию и контролю с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий.
Увеличить льготы по ипотеке
Рассмотреть возможность увеличить максимальный размер льготы по ипотеке для семей с тремя и более детьми до 9 млн рублей при покупке жилплощади более 60 «квадратов» и до 12 млн рублей — при площади более 80 «квадратов».
Привязать доход к выручке
До 1 декабря продумать, как создать финансовый инструмент, который обеспечит получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента.
Пятилетка предпринимателя
К 1 августа подготовить предложения по проведению «пятилетия созидательного предпринимательского труда».