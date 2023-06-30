В «Росфото» покажут летний Петербург 1950–2000-х годов глазами известных местных фотографов

Название проекта «Пятнадцать минут до центра» отсылает к объявлениям о сдаче жилья в аренду — как правило, этой фразой обозначают расстояние, которое можно без проблем пройти пешком. Вы увидите кадры недавнего прошлого, то есть знакомый и одновременно немного другой город. Кураторы обещают приятный летний вайб снимков, которые авторы сделали, «наблюдая за тихой размеренной жизнью на фоне завораживающей архитектуры».

На выставке «Пятнадцать минут до центра» вы увидите фотографии Бориса Михалевкина, Вадима Егоровского, Владимира Давыдова, Валерия Дегтярёва, Александра Китаева, Людмилы Таболиной и других авторов. Традиционно петербуржцы понимают под центром разные локации: кроме Дворцовой площади на эту роль вполне годятся Петроградка, Таврический сад и другие локации — ведь ощущение «центра», как и представление о пятнадцати минутах пешком, субъективно. Авторы проекта напоминают о специфике фото в декорациях архитектуры: снимок — это мгновение, архитектура — нарратив, ориентированный на вечность, и работают они принципиально по-разному. За счёт этого контраста зачастую получаются самые обаятельные снимки мимолётных вещей на фоне «вечности».

Люди, загорающие на крыше, поливальные машины на Аничковом мосту, советская молодёжь на парапете Дворцовой набережной. Город на снимках Ильи Наровлянского ещё приходит в себя после блокады, Вадим Егоровский работает в период расцвета фотоклубов при дворцах молодёжи, Владимир Давыдов снимает Петербург 90-х. В общем приятный летний проект с ноткой ретроспективной нежности.



Выставка «Пятнадцать минут до центра» пройдёт в Росфото с 30 июня по 20 августа 2023 года. 6+



Анастасия Семенович

