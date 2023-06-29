В администрации Всеволожского района Ленобласти прошли обыски, сообщает 29 июня портал 47news. По информации издания, силовиков интересовали документы по одному из жилых комплексов.
В администрацию района приехали сотрудники СК, регионального управления ФСБ и полиции. Источники 47news связывают интерес правоохранителей с долгостроем «Янинский каскад — 4». ЖК должны были ввести в строй ещё в 2018 году.
В своё время у районной администрации и застройщика сформировались разные взгляды на то, нужно ли пролонгировать договор аренды.
Чиновники считали, что не нужно — поскольку застройщик «Строительное управление» не зарегистрировал незавершенный объект строительства. Спор продолжался в судах много месяцев, администрация в итоге его проиграла.
В 2021 году договор всё-таки было решено пролонгировать. Как сообщает 47news, сегодня правоохранительные органы интересовались, повлияла ли позиция властей Всеволожского района на срыв сроков стройки.
Издание также отмечает интерес силовиков к персоне замглавы администрации района Николая Кареткина. Уточняется, что во время обыска выяснилось, что 22 июня Кареткин уволился одним днем по собственному желанию.