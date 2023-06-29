В администрации Всеволожского района Ленобласти прошли обыски, сообщает 29 июня портал 47news. По информации издания, силовиков интересовали документы по одному из жилых комплексов.

В администрацию района приехали сотрудники СК, регионального управления ФСБ и полиции. Источники 47news связывают интерес правоохранителей с долгостроем «Янинский каскад — 4». ЖК должны были ввести в строй ещё в 2018 году.

В своё время у районной администрации и застройщика сформировались разные взгляды на то, нужно ли пролонгировать договор аренды.

Чиновники считали, что не нужно — поскольку застройщик «Строительное управление» не зарегистрировал незавершенный объект строительства. Спор продолжался в судах много месяцев, администрация в итоге его проиграла.