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    На КАД до конца июля вдвое сузят участок между вантовым мостом и Таллинским шоссе

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Петербургских водителей в июле ждет большое ограничение на КАД. Дорожные работы сузят участок протяженностью в 22 километра на юге кольцевой.

    Со 2 по 23 июля на участке с 27-го по 79-й километр внутреннего кольца КАД, от вантового моста до развязки с Таллинским шоссе, будут закрыты третья и четвёртая полосы, сообщает 29 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в эти три недели скорость движения ограничат до 50 км/ч.

    На кольцевой будут устранять колейность покрытия проезжей части. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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