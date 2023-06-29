На КАД до конца июля вдвое сузят участок между вантовым мостом и Таллинским шоссе

Петербургских водителей в июле ждет большое ограничение на КАД. Дорожные работы сузят участок протяженностью в 22 километра на юге кольцевой.
Со 2 по 23 июля на участке с 27-го по 79-й километр внутреннего кольца КАД, от вантового моста до развязки с Таллинским шоссе, будут закрыты третья и четвёртая полосы, сообщает 29 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в эти три недели скорость движения ограничат до 50 км/ч.
На кольцевой будут устранять колейность покрытия проезжей части. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их АО «ВАД».