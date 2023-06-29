Шесть вагонов сошли с рельсов в Москве

На станции Бирюлево в Москве шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.



Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует, утверждают в госкомпании.



На станции приостановлено движение, ожидаются задержки электричек, временно отменены аэроэкспрессы.

Западное управление СК на транспорте объявило о проведении доследственной проверки. На место выехали следователи.



«Поступило сообщение о сходе 6 вагонов поезда на станции Бирюлево-Товарная. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.