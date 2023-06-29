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    Шесть вагонов сошли с рельсов в Москве

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    9 комментариев

    На станции Бирюлево в Москве шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

    Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует, утверждают в госкомпании.

    На станции приостановлено движение, ожидаются задержки электричек, временно отменены аэроэкспрессы.

    Западное управление СК на транспорте объявило о проведении доследственной проверки. На место выехали следователи.

    «Поступило сообщение о сходе 6 вагонов поезда на станции Бирюлево-Товарная. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

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    Комментарии 9

    Гость29 Июн 2023 в 15:07
    Это не цемент...
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