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    Пистолет у задержанного в Стрельне оказался охолощенным

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    Задержанный на территории учебного центра ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова в Стрельне был вооружен охолощенным пистолетом. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сообщение о подозрительном вооруженном мужчине в учебном городке поступило в дежурную часть 46 отдела полиции в 14.43. В отдел доставили 63-летнего мужчину, пистолет отправили на экспертизу.

    «Предварительные результаты экспертизы показали, что пистолет охолощенный и не пригоден для стрельбы. Задержанный местный житель Стрельны к уголовной ответственности не привлекался, на учете в ПНД не состоит. По данному факту проводится проверка», — добавили в полицейском главке.

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