Пистолет у задержанного в Стрельне оказался охолощенным

Задержанный на территории учебного центра ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова в Стрельне был вооружен охолощенным пистолетом. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Сообщение о подозрительном вооруженном мужчине в учебном городке поступило в дежурную часть 46 отдела полиции в 14.43. В отдел доставили 63-летнего мужчину, пистолет отправили на экспертизу.

«Предварительные результаты экспертизы показали, что пистолет охолощенный и не пригоден для стрельбы. Задержанный местный житель Стрельны к уголовной ответственности не привлекался, на учете в ПНД не состоит. По данному факту проводится проверка», — добавили в полицейском главке.