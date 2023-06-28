В Стрельне задержали странного мужчину с пистолетом

61-летний пенсионер с пистолетом проник на территорию городка Государственного университета морского и речного флота имени Макарова в Стрельне. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июня.



По предварительным данным, первыми оружие у мужчины заметили охранники. Они быстро вызвали полицию, которая забрала нарушителя в отдел. По данным «Фонтанки», серийный номер сохранен, по нему удастся понять историю огнестрельной единицы.

Необходимо установить, как он попал в руки мужчины, который, по предварительной информации, состоит на учете у психиатра.