Поездка с приключениями. Электричку Петербург — Оредеж дважды пришлось останавливать из-за хулиганов

Пригородный поезд, отправившийся днем 28 июня из Петербурга в Оредеж, прибыл на место с полуторачасовым опозданием. В пути ему пришлось сделать сразу две незапланированные остановки и привлекать полицию.
О сильной задержке в движении электрички, отправившейся в 12:53 с Витебского вокзала в Петербурге в Оредеж через Царское Село, «Фонтанке» рассказали читатели. По словам Евгения, поезд больше часа простоял с пассажирами на перегоне в районе Воздухоплавательного парка. «Машинист объявлял о вызове полиции», — добавил он.
В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» рассказали, что электропоезд №6473 Санкт-Петербург — Оредеж был задержан на станции Воздухоплавательный парк в связи с работой правоохранительных органов из-за нарушения общественного порядка в одном из вагонов. Затем электричка совершила еще одну вынужденную остановку на перегоне Антропшино — Кобралово, на это раз для пресечения случая зацепинга.
В итоге электропоезд задержался примерно на полтора часа. Другие поезда следовали в соответствии с графиком.