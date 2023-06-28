Поездка с приключениями. Электричку Петербург — Оредеж дважды пришлось останавливать из-за хулиганов

Пригородный поезд, отправившийся днем 28 июня из Петербурга в Оредеж, прибыл на место с полуторачасовым опозданием. В пути ему пришлось сделать сразу две незапланированные остановки и привлекать полицию.



О сильной задержке в движении электрички, отправившейся в 12:53 с Витебского вокзала в Петербурге в Оредеж через Царское Село, «Фонтанке» рассказали читатели. По словам Евгения, поезд больше часа простоял с пассажирами на перегоне в районе Воздухоплавательного парка. «Машинист объявлял о вызове полиции», — добавил он.