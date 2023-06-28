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    Женщина догнала другую женщину на КАД. Пострадала девочка

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    Один человек попал в больницу в результате аварии на КАД в Красносельском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 28 июня.

    ДТП произошло вчера около 09:50 на 79-м километре внутреннего кольца. 36-летняя женщина на своём Citroen C3, не соблюдая дистанцию, столкнулась с ехавшим впереди Nissan X-Trail под управлением 50-летней женщины. Пострадала 10-летняя пассажирка «Ситроена» — судя по всему, дочь водителя. Она ехала сзади, была пристёгнута. В состоянии средней степени тяжести её доставили в детскую городскую больницу № 1.

    Девочка учится в Новогореловской школе в поселке Новогорелово. Её мама — из Кемеровской области. По данным «Фонтанки», с начала года женщину 10 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, больше всего — за превышение скорости.

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