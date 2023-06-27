А решит все равно Следственный комитет. Кто пытается самоорганизоваться на Думской

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургские СМИ дружно написали, что на безалкогольной уже три месяца Думской улице останется в лучшем случае 9 баров. За них говорит одна ассоциация, выяснила «Фонтанка»: у нее еще нет нормального диалога с городом, но уже есть понимание, кто жилец, а кто нет.





О заявлении Михаила Шендрика накануне первым написал ТАСС, представив его как руководителя Ассоциации баров Санкт-Петербурга. Название громкое, но на рынке раньше не попадалось, сам Шендрик, при всем уважении, не замечен в элите рынка общепита. Вскоре о том, что лишь десяток заведений самого противоречивого квартала города ждет реинкарнация в прежнем качестве, сообщили и другие СМИ. Список, кстати, оказался неполным, но «Фонтанка» решила не привязываться к мелочам, а для начала уточнить у спикера источники уверенности.



— Так как не вижу пока никаких юридических следов вашей ассоциации, спрошу: а кем она создана и когда?



— Восьмого числа было совещание с представителями силовых ведомств и [вице-губернатором] Поляковым. Там и предложили объединиться в рамках ассоциации. Так как у меня уже есть опыт работы по городу, поэтому я выступил и под своей эгидой запустил ассоциацию. Сейчас на стадии регистрации.



«Фонтанка» писала об этом совещании и о том, что по ее итогам Центральный район предложил собственную концепцию ныне закрытого барного кластера на Думской и Ломоносова. Здесь должно появиться единое общественное пространство вместо вереницы алкогольных заведений, которые опечатаны после рейдов СК и признания их вещдоками.

— А кто в нее входить будет?



— В нее будут входить по соглашению легальные бары на Думской улице [и улице Ломоносова]; то есть те, кто однозначно имеет лицензию, разрешительную документацию и успешно все проверки СК проходит. Таких оказалось не так много, с остальными принципиально работать мы не готовы, потому что абсолютно не хочется возвращения всей этой грязи и того, что там было, мы всецело поддерживаем концепцию города.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Мне показали видео. Совсем сдурели?!» Вице-губернатор Поляков — о будущем Думской — Концептуально понятно, но конкретно от чьего имени вы говорите?



— От лица тех, кто там может открыться [из некогда 34 баров]. Это «Аптека», «Фидель», «Космобар», «Центральная станция», «Устрица», «Небар», «Руки Вверх», «ЭльЧапо», «Эскобар» (ребрендинг), «Носорог» (смена формата, ребрендинг). Это те, кто согласны с концепцией города и готовы в нее интегрироваться. Кто из них реально сможет открыться, уже определит СК.



— И вы уверены, что они захотят войти в ассоциацию?



— Они уже [заявили о готовности].



«Фонтанка» связалась с владельцами некоторых из перечисленных баров. Они подтвердили, что действительно находятся в контакте с Михаилом Шендриком. Владелец бара «Устрица» Сергей Голобин сообщил, что он с коллегами выразил готовность организоваться в рамках предложенной ассоциации.



— К остальным вы сами не приходили? Или они не готовы с вами иметь дело и считают узурпатором?



— Мы не приходили, мы знаем, как они работают. Соблюдая закон, они физически не смогут работать: по большей части на те помещения даже алкогольной лицензии не получить. Мы говорили: если кто-то готов пересмотреть формат на устраивающий город — добро пожаловать. Кто-то один подходил, остальные, видимо, пытаются как-то решить свой вопрос. Но это уже явно без нас.



— А как будет все же развиваться ситуация с ними? По аренде же они могут спокойно занимать площади в соответствии с договором, кто их выгонит?



— Ну они все же вносят ежемесячные платежи. А сейчас прошло уже три месяца, в течение которых деньги приходилось изыскивать, в какой-то момент это будет невозможно. Но если кто-то придет и скажет — да, давайте, мы готовы менять формат, то мы окажем им всемерную поддержку.



— Почему вы говорите об обязательной смене формата для них? Только из-за лицензии на алкоголь? Так ее можно получить.



— Нельзя. Причина — не только недостаток площадей. Там здание находится под арестом, нельзя договор зарегистрировать в Росреестре, хотя допускаю, что кто-то успел это сделать до начала судебных тяжб.

Согласно СПАРК, Михаил Шендрик является совладельцем ООО «Чирс», зарегистрированного на Гороховой улице и занимающегося общепитом. Кроме того, у него есть свой именной фонд. НКО «Ассоциация баров Санкт-Петербурга» после регистрации также должно будет находиться на Горховой. По словам Шендрика, своих коммерческих интересов на Думской у него нет, совладельцем ни одного заведения там он не является.



— Если считать в площадях — какая их часть останется «барной», по вашим расчетам?



— Останется треть от того, что было, в лучшем случае, остальное будет высвобождено под более устраивающие город форматы. Они (бары, которые смогут возобновить работу. — Прим. ред.) сгруппированы по одной стороне улицы Ломоносова (правой, если стоять спиной к каналу Грибоедова). На Думской, насколько я знаю, все проверки прошли «Фидель» и «Космобар».



— Это вы знаете со слов самих предпринимателей?



— Мы на связи с ними. Поэтому в курсе. Например: вот, было выдано предписание, вот оно устранено. В конечном итоге все равно решения будет принимать СК. Я вижу результаты проверок: с каждым днем вопросов к этим барам все меньше и меньше...



— А город-то вас признал за переговорщиков?



— Да, и выставил ряд требований, таких, как обеспечение безопасности, общей уборки. Вчера удалось встретиться с местными жителями и представителями МО 78, обсуждали, что предлагает город, и от лица ассоциации тоже вносили свои коррективы.

Встреча накануне действительно состоялась, Как признались «Фонтанке» в МО, Михаила Шендрика до этого там не знали. Собеседники в районной администрации подтвердили, что он направил свои предложения через электронную приемную. Источники в сегменте потребительного рынка в Смольном на вопрос об ассоциации пожимали плечами. Мы с силовыми ведомствами обсудили, как там можно работать в рамках общей концепции обеспечения безопасности: не то что мы придумали поставить двоих охранников и решили, что этого будет достаточно. Обязательно тревожная кнопка для вызова Росгвардии и единый оператор охраны. Очень рассчитываем на новую встречу с представителями города.



— А у жителей есть какое-то принципиальное неприятие того, что вы предлагаете?



— Они рады, что баров будет меньше, будет тише и что у них появился прямой диалог. Раньше им надо было пробить все инстанции, написать миллион писем и все равно в моменте ничего не дождаться. Теперь можно будет позвонить напрямую. Звучали предложения насчет дополнительного остекления их квартир: не знаю, насколько это возможно сделать совместно с городом. Но понятно, что у них есть определенный уровень недоверия — мол, все останется, как раньше.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С детской площадкой, но без шариков. Смольный показал новую концепцию Думской, барам предложили вливаться — Но при этом вы можете говорить только про наполнение помещений? То есть, к примеру, повлиять на введение пешеходного режима на улице вы не способны…



— Мы можем рекомендовать и взять на себя обязанности по содержанию части территории. Но перекрыть улицу, конечно, мы не можем, только высказать такое пожелание.

Шендрик предлагает доработать концепцию, которую ранее предложил город. Например, верхние этажи отдавать не под статусные апартаменты, а под посуточную аренду, и вовсе избавить от них Перинные ряды; выбрать сдержанное стилевое решение; перенести детскую площадку дальше от дороги; сконцентрироваться на мобильных посадочных местах и террасах; реконструировать Перинные ряды с возвращением им исторического облика; еще раз прикинуть целесообразность установки фонтана.



— Оно у вас есть?



— Есть. И вообще мы в целом согласны с той концепцией, которую публиковал Центральный район.



— Вы за то, чтобы пешеходной была и Думская, и Ломоносова?



— Это было бы идеально, удобно туристам и повысило бы пешеходный трафик…



— Автомобилисты, которым надо как-то отворачивать от Садовой, вам «спасибо» не скажут…



— Согласен. Поэтому у нас сейчас беспрецедентный шанс в рамках дискуссии всех ведомств выбрать наиболее конструктивный подход и достичь компромисса.

В своем письме в Смольный, в район и в СК Шендрик предлагает ассоциацию «в качестве координирующего органа от лица бизнесменов данных улиц». Среди первых предложений — создать рабочие группы, разработать концепцию единого безопасного пространства, проработать вопросы звукоизоляции внутренних помещений баров, разработать общий дизайн-код, рассмотреть вопросы круглосуточной работы в разных форматах. В качестве успешного опыта такой организации он приводит пространство Seno на Сенном бульваре и предлагает масштабировать его также на Конюшенную площадь, улицу Некрасова и Лиговский проспект.



Беседовал Николай Кудин, «Фонтанка.ру»