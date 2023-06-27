Илон Маск встревожен «американизацией» конфликта на Украине

Предприниматель Илон Маск выразил беспокойство по поводу углубления вовлеченности США в конфликт на Украине. Об этом он написал в своих социальных сетях в ночь на 27 июня.



Предприниматель отреагировал комментарием «Тревожно» на заявление своего советника Дэвида Сакса, который предупредил, что возможный взрыв Запорожской АЭС может привести к участию США в вооруженном конфликте на Украине.



«Если Запорожская АЭС будет уничтожена, мы не будем знать в точности, кто это сделал, но мы можем быть уверены, что СМИ рефлекторно обвинят в этом Россию <...>. Такая динамика в прессе <...> создает для кого-то извращенную мотивацию разрушить ЗАЭС, если они хотят еще больше втянуть Америку в конфликт», — заявил Давид Сакс.

