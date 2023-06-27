Мощные кучево-дождевые облака принесут в Петербург ливни и град

Солнце разогревает Петербург. По данным «Яндекса», температура сегодня повышенная, такой не было в конце июня несколько лет.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июня ожидается 24–26 градусов, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, ливни, град.

