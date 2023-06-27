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    Мощные кучево-дождевые облака принесут в Петербург ливни и град

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Солнце разогревает Петербург. По данным «Яндекса», температура сегодня повышенная, такой не было в конце июня несколько лет.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июня ожидается 24–26 градусов, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, ливни, град.

    «Сегодня в атмосфере над Северной столицей продолжат господствовать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы. В такой ситуации, после полудня в небе вновь появятся шапки мощных кучево-дождевых облаков, местами проливаясь короткими летними ливнями, в отдельных районах прогремят грозы. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    И дневная, и ночная (16 градусов) температуры в Петербурге повышенные, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 22 градусов. Самое холодное 27 июня выдалось в 1960 году, плюс 8 днём, а самое тёплое — в 2013 году, плюс 30.

    Завтра в городе обещают уже до 28 градусов, вероятность дождей, гроз и града сохранится.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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