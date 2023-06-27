В Самарской области шесть человек погибли и восемь пострадали при столкновении седана с минивэном

Седан и минивэн столкнулись на 110 километре автодороги А-300 в Самарской области в ночь на 27 июня. В аварии погибли шесть человек, в том числе и предполагаемый виновник. Восемь человек были госпитализированы с различными травмами. Все они иностранцы. Подробности сообщает региональный главк МВД.



По предварительным данным полиции, минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra столкнулись в 01.30 (00.30 мск). В результате аварии водитель легкового автомобиля и четыре пассажира получили смертельные травмы, один пассажир минивэна умер на месте происшествия, водитель и семеро пассажиров Honda пострадали.

