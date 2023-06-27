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    В Самарской области шесть человек погибли и восемь пострадали при столкновении седана с минивэном

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    Седан и минивэн столкнулись на 110 километре автодороги А-300 в Самарской области в ночь на 27 июня. В аварии погибли шесть человек, в том числе и предполагаемый виновник. Восемь человек были госпитализированы с различными травмами. Все они иностранцы. Подробности сообщает региональный главк МВД.

    По предварительным данным полиции, минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra столкнулись в 01.30 (00.30 мск). В результате аварии водитель легкового автомобиля и четыре пассажира получили смертельные травмы, один пассажир минивэна умер на месте происшествия, водитель и семеро пассажиров Honda пострадали.

    Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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    В экстренных службах РИА Новости рассказали, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительным данным, гражданами Узбекистана и Киргизии. Вероятным виновником, как уточнил агентству начальник регионального управления ГИБДД Юрий Некрасов, был управлявший Hyundai гражданин Киргизии, который выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном.

    На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство областной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ. Место происшествия огородили. Проверку также проводит прокуратура.

    Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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