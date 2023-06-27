На улице Савушкина дерево рухнуло на три автомобиля

Читатели «Фонтанки» стали свидетелями последних секунд жизни огромного дерева на улице Савушкина, 24. Эти же секунды стали последними, когда неповрежденными можно было наблюдать три припаркованных во дворе автомобиля. На видео момент падения запечатлен с разных ракурсов. Повезло, что в этот момент во дворе не было пешеходов.
читательница «Фонтанки»
Свидетели падения говорят, что дерево давно не вызывало доверия, росло под наклоном и «явно могло упасть в любой момент». Удивительно, что предел терпения у дерева наступил в условиях практически полного штиля.