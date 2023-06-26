Так можно было? Аэропорт Хельсинки кардинально изменил требования к ручной клади

Аэропорт Хельсинки изменил одно из главных требований к провозу жидкостей в ручной клади и значительно увеличил возможный объем, сообщила пресс-служба FinnAir 26 июня.

Как говорится в заявлении компании, с 28 июня в аэропорту Вантаа отменяются ограничения на провоз жидкостей в ручной клади: можно проносить с собой до двух литров жидкости, в том числе в ёмкостях более 100 мл. Причем емкости при досмотре больше не нужно будет доставать, как, кстати, ноутбуки, фотоаппараты и другую электронику.

Все благодаря новейшим сканерам. Но касаются нововведения только тех, кто летит напрямую из Хельсинки. Для стыковочных рейсов требования прежние.