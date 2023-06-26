ЦБ: Снижение потолка ставки по потребкредитам с 1 июля позволит заемщикам сэкономить до 5 млрд рублей в год

Снижение предельно допустимой ставки по потребительским кредитам и займам позволит заемщикам сэкономить до 5 млрд рублей в год на платежах микрофинансовым организациям. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.
С 1 июля потолок ставки по потребкредитам снижается с 1% до 0,8% в день. Также ни при каких условиях договора, заключенного на срок до года, кредитор не сможет начислить заемщику проценты, штрафы и иные платежи, превышающие 130% от суммы основного долга. Например, если заемщик взял в долг 100 тыс. рублей, отдавать со всеми возможными штрафами и процентами он будет не более 230 тыс. рублей.
«Мы посчитали, что такие ограничения позволят заемщикам сэкономить на платежах до 5 млрд руб. в год», — сообщил Кочетков.
По его словам, часть МФО уходят с рынка каждый раз, когда регулятор вводит новые ставки. Речь идет о небольших компаниях, которые не смогли перестроиться и выдержать конкуренцию. На доступности услуг для населения, по оценке главы департамента, это не сказывается: в стране активно растет количество онлайн-микрозаймов. В первом квартале 2023 года доля займов, выданных МФО дистанционно, составила 72% от общего объема.