ЦБ: Снижение потолка ставки по потребкредитам с 1 июля позволит заемщикам сэкономить до 5 млрд рублей в год

Снижение предельно допустимой ставки по потребительским кредитам и займам позволит заемщикам сэкономить до 5 млрд рублей в год на платежах микрофинансовым организациям. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.



С 1 июля потолок ставки по потребкредитам снижается с 1% до 0,8% в день. Также ни при каких условиях договора, заключенного на срок до года, кредитор не сможет начислить заемщику проценты, штрафы и иные платежи, превышающие 130% от суммы основного долга. Например, если заемщик взял в долг 100 тыс. рублей, отдавать со всеми возможными штрафами и процентами он будет не более 230 тыс. рублей.

