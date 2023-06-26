В Петербурге выдали разрешение на строительство Южной широтной магистрали в Пушкинском районе

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство участка Южной широтной магистрали. Пока она «перепрыгнет» через железную дорогу и дотянется до Петербургского шоссе.



Разрешение датировано 23 июня, оно действует до 23 января 2026 года. Речь идет об участке от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе, включая путепровод через железнодорожные пути Балтийского направления. Протяженность составляет 728 м.