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    В Петербурге выдали разрешение на строительство Южной широтной магистрали в Пушкинском районе

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    Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на строительство участка Южной широтной магистрали. Пока она «перепрыгнет» через железную дорогу и дотянется до Петербургского шоссе.

    Разрешение датировано 23 июня, оно действует до 23 января 2026 года. Речь идет об участке от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе, включая путепровод через железнодорожные пути Балтийского направления. Протяженность составляет 728 м.

    Это только первый этап строительства. Напомним, контракт на 20 млрд ранее получила компания ВАД; за эти деньги она должна до декабря 2027 года спроектировать и построить участок Южной широтной магистрали от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. Весь этот участок составит около 7 км, включая часть самого шоссе Подбельского и Сарицкой улицы, на нем будет три развязки и три путепровода.

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    В перспективе же магистраль растянется на 17 км и дойдет до Металлостроя. Она должна разгрузить южные дороги города и продублировать КАД, а также улучшить транспортное обеспечение «Экспофорума».

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