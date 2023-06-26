В парке Интернационалистов состоится джазовый опен-эйр «Белые ночи в Купчино»

1 и 2 июля в парке Интернационалистов состоится фестиваль «Белые ночи в Купчино». Весь день, с 10 утра до 10 вечера, зрителей ждет большая разнообразная программа: выступление джазовых и не только музыкантов, чтение стихов о Купчино, выставка купчинских художников, а также различные развлекательные аттракционы. Вход свободный, 0+.
Билли Новик — идеолог фестиваля, купчинец и автор бессмертного «Купчино — столица мира» — считает, что Купчино не заслужил свою мрачную славу, и хочет изменить представление о районе в глазах жителей остального Петербурга и заодно доказать, что яркие праздники могут проходить не только в «парадном Петербурге».
Фестиваль позиционируется как литературно-музыкальный: до 28 июня можно принять участие в конкурсе «Стихи о Купчино» на лучшее стихотворное произведение о районе. 1 и 2 июня состоится церемония награждения победителей, а лучшие стихи будут прочитаны ими со сцены.
Что касается музыкальной части фестиваля, на сцену выйдут петербургские джазовые музыканты, в том числе и сам Билли Новик c проектом «Петербургский джазовый актив», а также The Yellow Pillow, «Вова Чё Морале» совместно с Sweet Hot Jazz Band, легендарный джазмен Рой Янг, ансамбли из Купчино «The Yellow Pillow» и «Late Pauli», музыканты из Кубы и многие другие. Специальный гость — джаз–оркестр Академии культуры и искусств Луганска. Также для всех желающих пройдет бесплатный танцевальный мастер-класс от Бориса Эча, на котором можно будет освоить сальсу, бачату и кизомбу.