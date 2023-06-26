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    В тоннеле дамбы Петербурга ограничили движение на несколько дней

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    Дорожники почти до выходных ограничили движение в автомобильном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга. Там ведутся регламентные ремонтно-восстановительные работы.

    С 26 по 27 июня проезд ограничен в транспортном отсеке Невской стороны, то есть на внутреннем кольце КАД, предупреждают 26 июня в пресс-службе Дирекции КЗС. Затем 28 и 29 июня ограничат транспортный отсек Финской стороны — внешнее кольцо.

    Также для ввода и вывода техники могут полностью останавливать движение перед въездом в тоннель, но ненадолго — не более чем на 7–10 минут. Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло.

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    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
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