В тоннеле дамбы Петербурга ограничили движение на несколько дней

Дорожники почти до выходных ограничили движение в автомобильном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга. Там ведутся регламентные ремонтно-восстановительные работы.



С 26 по 27 июня проезд ограничен в транспортном отсеке Невской стороны, то есть на внутреннем кольце КАД, предупреждают 26 июня в пресс-службе Дирекции КЗС. Затем 28 и 29 июня ограничат транспортный отсек Финской стороны — внешнее кольцо.

Также для ввода и вывода техники могут полностью останавливать движение перед въездом в тоннель, но ненадолго — не более чем на 7–10 минут. Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло.