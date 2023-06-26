В Петербурге задержали мужчину за секс с подростком на лестничной площадке

Жительница Приморского района обратилась в СК после того, как узнала о ранней половой жизни своей дочери-подростка.



Женщина написала заявление на 19-летнего Дмитрия, который якобы 3 июня завел её 15-летнюю дочь в подъезд дома на Комендантском проспекте и занялся с ней сексом, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июня.



СК возбудил дело о «половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действиях в отношении несовершеннолетней».



Подозреваемого задержали 24 июня неподалеку от дома, где всё и произошло. Официально он нигде не работает и не учится.

