    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    761мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    Зимородков за рыбалкой заметили в Петербурге

    637
    1 комментарий

    Сразу двух редких птиц с удивительной окраской удалось сфотографировать на территории Петербурга. В кадр попала рыбалка.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    ПоделитьсяПоделиться

    Зимородок охотится за рыбой с воздуха, любит караулить её с веток над водой, съедает 10–12 рыбок в сутки. Выбирает для засады самые тихие уголки, в которых его очень трудно заметить.

    «Сразу две птички стали охотиться на рыбу рядом с местом, где я прятался и ждал их. Когда они вынырнули из воды и сели на поваленное дерево, было видно, как от дыхания поднимаются и опускаются их спинки, покрытые яркими лазурными перышками. Наверное, птички немного запыхались при ловле рыбы», — рассказывает фотограф в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗимородкиПтицыПриродаЖивотные
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость24 Июн 2023 в 23:05
    Красота!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close