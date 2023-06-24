Зимородков за рыбалкой заметили в Петербурге

Сразу двух редких птиц с удивительной окраской удалось сфотографировать на территории Петербурга. В кадр попала рыбалка.
Зимородок охотится за рыбой с воздуха, любит караулить её с веток над водой, съедает 10–12 рыбок в сутки. Выбирает для засады самые тихие уголки, в которых его очень трудно заметить.
«Сразу две птички стали охотиться на рыбу рядом с местом, где я прятался и ждал их. Когда они вынырнули из воды и сели на поваленное дерево, было видно, как от дыхания поднимаются и опускаются их спинки, покрытые яркими лазурными перышками. Наверное, птички немного запыхались при ловле рыбы», — рассказывает фотограф в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».