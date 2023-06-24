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    Из Эрмитажа эвакуировали людей

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    С территории Главного музейного комплекса Эрмитажа в центре Петербурга 24 июня эвакуировали посетителей в связи с сообщением о минировании.

    В пресс-службе музея «Фонтанке» пояснили, что сотрудники эрмитажной службы безопасности совместно с Росгвардией проверяют экспозиционные залы и служебные помещения.

    «Комплексы Эрмитажа, расположенные в центре Санкт-Петербурга, сегодня уже не продолжат свою работу с связи с проведением праздника «Алые паруса». Посетители с билетами на 24 июня в Главный музейный комплекс могут посетить музей в другой день», — отметили в пресс-службе.

    В Москве сегодня эвакуировали Третьяковку, Пушкинский музей и ГЭС-2.

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    ЭрмитажЭвакуация
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