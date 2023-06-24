    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    «ВКонтакте» заблокировал сообщество ЧВК «Вагнер»

    417
    1 комментарий

    Страницу ЧВК «Вагнер» «ВКонтакте» заблокировали 24 июня. Это было сделано по требованию Роскомнадзора, поскольку по решению Генеральной прокуратуры РФ сообщество ЧВК «Вагнер» внесли в реестр запрещенных ресурсов, говорится во всплывающем окне соцсети.

    «Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

    В ночь на субботу в Ростове-на-Дону ЧВК «Вагнер» захватил штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что якобы ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК «Вагнер». Заявления Пригожина опровергли в Минобороны и в ФСБ. На главу ЧВК «Вагнер» Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close