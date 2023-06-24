«ВКонтакте» заблокировал сообщество ЧВК «Вагнер»

Страницу ЧВК «Вагнер» «ВКонтакте» заблокировали 24 июня. Это было сделано по требованию Роскомнадзора, поскольку по решению Генеральной прокуратуры РФ сообщество ЧВК «Вагнер» внесли в реестр запрещенных ресурсов, говорится во всплывающем окне соцсети.



«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.



В ночь на субботу в Ростове-на-Дону ЧВК «Вагнер» захватил штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что якобы ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК «Вагнер». Заявления Пригожина опровергли в Минобороны и в ФСБ. На главу ЧВК «Вагнер» Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

