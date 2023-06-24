Из окна дома на проспекте Шаумяна выпал первоклассник

В детской больнице имени Раухфуса спасают семилетнего мальчика, который по неосторожности выпал из окна на проспекте Шаумяна. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июня.



Инцидент произошел в четверг вечером. В экстренные службы о выпавшем мальчике сообщил прохожий. Прибывший на место наряд полиции нашел лежащим на земле первоклассника из частной школы. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Было установлено, что около шести часов вечера школьник выпал из окошка квартиры на третьем этаже по недосмотру родителей.

