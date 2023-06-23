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    Какая тема у «Алых парусов-2023»? Подсказка — там малиновые пиджаки

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    «Фонтанка» узнала секрет нынешних «Алых парусов» — на генеральной репетиции царит атмосфера конца 80-х — начала 90-х. Во времени вечером 23 июня путешествовал наш фотокорреспондент.

    На набережной стоят автоматы с газировкой, персонажи вокруг них ходят тоже колоритные — можно заметить и малиновые пиджаки, и кепи. Показался уже и корабль с алыми парусами — зрители встретили его овациями.

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Напомним, во время праздника в Петербурге будет ограничено дорожное движение — и не только. Зато погоду обещают хорошую: теплую и без дождей.

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    Алые паруса-2023
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