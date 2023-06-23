Какая тема у «Алых парусов-2023»? Подсказка — там малиновые пиджаки

«Фонтанка» узнала секрет нынешних «Алых парусов» — на генеральной репетиции царит атмосфера конца
На набережной стоят автоматы с газировкой, персонажи вокруг них ходят тоже колоритные — можно заметить и малиновые пиджаки, и кепи. Показался уже и корабль с алыми парусами — зрители встретили его овациями.
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Напомним, во время праздника в Петербурге будет ограничено дорожное движение — и не только. Зато погоду обещают хорошую: теплую и без дождей.