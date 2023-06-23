Экс муниципальный депутат из Петербурга Боварь* и еще шесть человек признаны иноагентами

Минюст РФ признал иноагентами бывшего муниципального депутата Владимирского округа Петербурга Виталия Боваря*, еще шестерых человек и две организации. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба ведомства.
Также в реестр попали:
— политик Михаил Лобанов*;
— депутат Мосгордумы Евгений Ступин*;
— ученый Илья Колмановский*;
— экс-председатель пермского отделения «Мемориала»** (общество признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Роберт Латыпов*;
— экс-вице-президент «ЮКОСа» Леонид Невзлин*;
— «Движение сознательных отказчиков»* и связанный с ним Александр Белик*;
— комьюнити-центр «Действие»*.
Среди обоснований присвоения им статуса иноагента встречаются такие: выступали против СВО, участвовали в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространяли недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ и их политике.
*Признаны в РФ иноагентами.
**Признано в РФ иноагентом, ликвидировано судом.