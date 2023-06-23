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    Экс муниципальный депутат из Петербурга Боварь* и еще шесть человек признаны иноагентами

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    Минюст РФ признал иноагентами бывшего муниципального депутата Владимирского округа Петербурга Виталия Боваря*, еще шестерых человек и две организации. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба ведомства.

    Также в реестр попали:

    — политик Михаил Лобанов*;

    — депутат Мосгордумы Евгений Ступин*;

    — ученый Илья Колмановский*;

    — экс-председатель пермского отделения «Мемориала»** (общество признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Роберт Латыпов*;

    — экс-вице-президент «ЮКОСа» Леонид Невзлин*;

    — «Движение сознательных отказчиков»* и связанный с ним Александр Белик*;

    — комьюнити-центр «Действие»*.

    Среди обоснований присвоения им статуса иноагента встречаются такие: выступали против СВО, участвовали в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространяли недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ и их политике.

    *Признаны в РФ иноагентами.

    **Признано в РФ иноагентом, ликвидировано судом.

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