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    В России отзывают 37 тысяч BMW. В них могут взорваться подушки безопасности

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    37 тысяч автомобилей BMW в России отзывают из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

    «Отзыву подлежат 37 276 автомобилей BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), изготовленных в период с ноября 2006 года по июнь 2014 года с VIN-кодами согласно приложению», — цитирует агентство сообщение Росстандарта.

    Как уточняется в сообщении ведомства, такое решение было принято, поскольку оказалось: «В результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира».

    Неисправность довольно серьезная, и может дорого обойтись водителю и пассажиру. Специалисты говорят, что при срабатывании подушки во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое давление. Худший сценарий — взрыв газогенератора, при котором металлические детали могут причинить травмы.

    На всех автомобилях, которые отзывают, подушки безопасности заменят бесплатно.

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    BMWПроблемы с подушками безопасности
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    Комментарии 7

    Гость23 Июн 2023 в 18:40
    Бракоделы!
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