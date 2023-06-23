В России отзывают 37 тысяч BMW. В них могут взорваться подушки безопасности

37 тысяч автомобилей BMW в России отзывают из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.
«Отзыву подлежат
Как уточняется в сообщении ведомства, такое решение было принято, поскольку оказалось: «В результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира».
Неисправность довольно серьезная, и может дорого обойтись водителю и пассажиру. Специалисты говорят, что при срабатывании подушки во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое давление. Худший сценарий — взрыв газогенератора, при котором металлические детали могут причинить травмы.
На всех автомобилях, которые отзывают, подушки безопасности заменят бесплатно.