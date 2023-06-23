В России отзывают 37 тысяч BMW. В них могут взорваться подушки безопасности

37 тысяч автомобилей BMW в России отзывают из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.



«Отзыву подлежат 37 276 автомобилей BMW X5 (серия E70 ), X6 (серия E72 ), X6 (серия E71 ), изготовленных в период с ноября 2006 года по июнь 2014 года с VIN-кодами согласно приложению», — цитирует агентство сообщение Росстандарта.



Как уточняется в сообщении ведомства, такое решение было принято, поскольку оказалось: «В результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира».

