Вот вам слегка бесполезный, но от этого не менее удивительный факт: в советском кино было не только что посмотреть, но и что почитать. Кадры часто пестрели плакатами, вымпелами, транспарантами и прочими носителями с лозунгами, призывами, а иногда и с откровенными хулениями! Мы не пожалели своего времени, чтобы найти десять таких кадров, которые вам наверняка прекрасно знакомы, и предлагаем вам не пожалеть времени своего, чтобы проверить, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы, а может быть, и вспомнить, что давно хотели пересмотреть любимое кино.
Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных
У тех, кто не пройдет его с первого раза, появится отличный повод пересмотреть любимые фильмы
23 июня 2023, 19:38
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Поздравляем, вы открыли для себя советское кино!
Вы смотрели многие советские фильмы, но на детали внимания не обращали.
Вы обычно очень внимательно смотрите фильмы, просто память иногда подводит.
Вы настолько внимательный зритель, что знаете и помните каждую мелочь!