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    Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных

    У тех, кто не пройдет его с первого раза, появится отличный повод пересмотреть любимые фильмы

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    2 комментария
    Запишите в свой сегодняшний распорядок дня: пройти тест про советское кино.
    Запишите в свой сегодняшний распорядок дня: пройти тест про советское кино.Скриншот: Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964.
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    Вот вам слегка бесполезный, но от этого не менее удивительный факт: в советском кино было не только что посмотреть, но и что почитать. Кадры часто пестрели плакатами, вымпелами, транспарантами и прочими носителями с лозунгами, призывами, а иногда и с откровенными хулениями! Мы не пожалели своего времени, чтобы найти десять таких кадров, которые вам наверняка прекрасно знакомы, и предлагаем вам не пожалеть времени своего, чтобы проверить, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы, а может быть, и вспомнить, что давно хотели пересмотреть любимое кино.

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    Начнем с самого, пожалуй, простого кадра. Имя человека на этом плакате вам наверняка знакомо. Из какого он фильма?

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    В каком фильме осужденные выходили на свободу с чистой совестью?

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    Рабочие из какого фильма собирались выполнить решения XXVI съезда КПСС?

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    Здесь всё элементарно. «По СССР на автомашине», Надежда Румянцева.

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    Герой Андрея Мягкова в этом фильме потерял голос. Поэтому общался с окружающими как мог. В том числе и с помощью плакатов.

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    В этом фильме вообще было достаточно грозных надписей на транспарантах, и это одна из них.

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    Если вы вспомнили имя упомянутого на плакате героя, считайте, что и фильм вспомнили.

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    Из какого фильма этот чудный квартет на фоне плакатов и транспарантов?

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    Немного нативной рекламы в исполнении советских кинематографистов.

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    Ну и напоследок кадр, который вам наверняка знаком. Очень пролетарская обстановка.

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    Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных

    Поздравляем, вы открыли для себя советское кино!

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    Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных

    Вы смотрели многие советские фильмы, но на детали внимания не обращали.

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    Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных

    Вы обычно очень внимательно смотрите фильмы, просто память иногда подводит.

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    Проверьте, как вы помните советское кино: тест для самых внимательных

    Вы настолько внимательный зритель, что знаете и помните каждую мелочь!

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    Запишите в свой сегодняшний распорядок дня: пройти тест про советское кино.
    Запишите в свой сегодняшний распорядок дня: пройти тест про советское кино.Скриншот: Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964.

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