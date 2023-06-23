Жил под чужим именем. В Петербурге задержали осужденного, скрывавшегося от наказания 9 лет

Сотрудники УФСИН задержали осужденного, который находился в розыске 9 лет. Мужчину поймали во время корпоратива компании, где он работал под чужим именем. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, осужденный скрылся от следствия в 2014 году, когда находился под домашним арестом. По решению Приморского районного суда мужчина был осужден заочно за производство и сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Также он пытался дать взятку должностным лицам.
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Спустя 9 лет его нашли на корпоративе, который проводила одна из фирм в поселке Репино Курортного района Петербурга. В компании осужденный работал менеджером, предварительно сменив имя. На данный момент заключен под стражу.