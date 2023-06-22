Санкции не действуют под землей. Но только в Будапеште

Несмотря на санкции, Венгрии в качестве исключения разрешили сотрудничать с российским «Метровагонмашем», пишет 22 июня Bloomberg. Дело в том, что российские вагоны нужны в метрополитене венгерской столицы. Они там работают с еще советских времен — с 1970 года.

«Метровагонмаш» обслуживает вагоны, которые возят пассажиров на третьей линии подземки Будапешта. В 2017 году компания ремонтировала составы. В этом году СМИ писали, что девять из 37 вагонов на этой линии «не работают».



В перечень товаров, которые разрешили поставлять в Венгрию, вошли собственно вагоны, безопасные стекла и некоторые механизмы. Также разрешено обслуживание.

