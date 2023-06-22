Грузовик врезался в бензовоз на КАД. Есть пострадавший

Серьезная авария с грузовиками затруднила движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 22 июня. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.
Около часа дня на 45-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Колтушским шоссе, столкнулись грузовой автомобиль и бензовоз с топливом, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным 47news, участниками стали грузовые Mercedes и Scania. В результате госпитализировали 35-летнего водителя «Мерседеса» — на фото видно, что кабина его машины была сильно повреждена.
Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы разбитых грузовиков и смыли топливо с проезжей части. По информации дорожного управления, на данный момент участники уже разъехались с места ДТП и освободили проезжую часть. Тем не менее, по данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце все еще почти 6-километровая пробка, которая начинается после вантового моста и тянется до путепровода над Ленинградской улицей.