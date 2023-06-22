    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, вос

    757мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd84.25eur92

    Грузовик врезался в бензовоз на КАД. Есть пострадавший

    1931
    3 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьезная авария с грузовиками затруднила движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 22 июня. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.

    Около часа дня на 45-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Колтушским шоссе, столкнулись грузовой автомобиль и бензовоз с топливом, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным 47news, участниками стали грузовые Mercedes и Scania. В результате госпитализировали 35-летнего водителя «Мерседеса» — на фото видно, что кабина его машины была сильно повреждена.

    Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы разбитых грузовиков и смыли топливо с проезжей части. По информации дорожного управления, на данный момент участники уже разъехались с места ДТП и освободили проезжую часть. Тем не менее, по данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце все еще почти 6-километровая пробка, которая начинается после вантового моста и тянется до путепровода над Ленинградской улицей.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургКАДДТП с грузовикамиДТП на КАД
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close