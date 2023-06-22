Глава МОК Томас Бах: Мировой спорт находится под угрозой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил об угрозе раскола мирового спорта. По его словам, ситуация может прийти к тому, что соревноваться друг с другом будут только дружественные страны, а другие будут создавать альтернативные турниры.
«Некоторые силы пытаются разделить мировое спортивное сообщество и разрушить наши усилия. Мировой спорт находится под угрозой. Если кто-то со стороны начнёт решать, кого стоит допускать на соревнования, а кого — нет, всё придёт к тому, что бороться на спортивной арене будут только те, кто сходится по политическим взглядам», — цитирует Баха издание Inside the Games.
Глава МОК отметил, что ситуация ставит под угрозу смысл существования Олимпийских игр. По его мнению, в результате раскола начнут появляться состязания, в которых будут принимать участие атлеты лишь из дружественных стран.
Также Бах осудил украинские власти, которые запретили своим спортсменам участвовать в тех соревнованиях, куда были допущены россияне. В их числе оказались дзюдо, тхэквондо и фехтование. По словам главы МОК, это лишает украинских спортсменов возможности отобраться на Олимпиаду и радовать своих болельщиков. При этом он отметил, что в теннисе такой проблемы почему-то нет.
Досталось от Баха и Польше, которая отказалась выдать визы российским фехтовальщикам для участия в чемпионате Европы. Из-за этого турнир пришлось перенести в Болгарию.
«Польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией», — заявил Бах.
Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.