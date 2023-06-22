Глава МОК Томас Бах: Мировой спорт находится под угрозой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил об угрозе раскола мирового спорта. По его словам, ситуация может прийти к тому, что соревноваться друг с другом будут только дружественные страны, а другие будут создавать альтернативные турниры.



«Некоторые силы пытаются разделить мировое спортивное сообщество и разрушить наши усилия. Мировой спорт находится под угрозой. Если кто-то со стороны начнёт решать, кого стоит допускать на соревнования, а кого — нет, всё придёт к тому, что бороться на спортивной арене будут только те, кто сходится по политическим взглядам», — цитирует Баха издание Inside the Games.

